"ذا تليجراف": أوكرانيا تتوقع عددًا "قياسيًا" من هجمات الطائرات بدون طيار هذا الشتاء

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، اليوم الأحد، إن قيادة القوات الجوية الأوكرانية تتوقع عددًا قياسيًا من الهجمات الروسية بطائرات بدون طيار هذا الشتاء.

وأضاف إهنات: "إن بيانات شهر سبتمبر تظهر أن روسيا زادت بالفعل من استخدامها لطائرات شاهد الانتحارية بدون طيار ذات التصميم الإيراني".

وأضاف: "هذا الخريف والشتاء..يعد بالفعل رقما قياسيا من حيث عدد طائرات شاهد بدون طيار".

وقال إهنات في مقابلة على التلفزيون الوطني: "تم استخدام أكثر من 500 في سبتمبر".

وبحسب صحيفة "ذا تلجراف" البريطانية، فقد قارن إهنات هذا الرقم بالشتاء الماضي، عندما قال "إنه تم استخدام 1000 طائرة بدون طيار من طراز شاهد في ستة أشهر".

وألحقت الهجمات على منشآت الطاقة في الشتاء الماضي أضرارًا كبيرة بشبكة الطاقة في أوكرانيا وأجبرت معظم المدن على تقنين الكهرباء والمياه الساخنة.

وعلى الرغم من تعزيز أوكرانيا لدفاعاتها الجوية، حذر المسئولون من خطر تكرار ذلك هذا الشتاء، حيث لا تزال شبكة الكهرباء بعيدة عن إعادة البناء بعد حملة القصف الأخيرة.

عشرات الجرحى في هجوم خيرسون

هذا وأصيب اليوم الأحد، عشرات الأشخاص، في هجوم روسي على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وكتب حاكم المنطقة على تطبيق الرسائل تيليجرام: "شهدت منطقة خيرسون ليلة رهيبة أخرى".

وقالت إدارة المنطقة على نفس التطبيق، إن "الكرملين نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية 59 هجوماً على خيرسون، بما في ذلك 19 حادثة قصف على مدينة خيرسون، المركز الإداري للمنطقة".

وتشير التقارير الغربية إلى أن هجوم كييف المضاد، الذي يهدف إلى تحرير جنوب البلاد، وتقسيم القوات الروسية ــ يسير ببطء، حيث ثبت أن الأمر صعب ومكلف.

يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضي، دمرت مدفعية الجيش الروسي من سيارة مدرعة كانت تقل مجموعة من كبار ضباط القيادة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون، ولقي ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا مصرعهم يوم السبت، كما تم تحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع، وفق الوكالات الروسية.