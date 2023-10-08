الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من أسوان والنوبة.. كواليس تصوير برنامج "أتوبيس السعادة"

اتوبيس السعادة
اتوبيس السعادة

صور صناع برنامج “أتوبيس السعادة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس حلقة من داخل أسوان والنوبة،  تحت شعار “اكتشف مصر من جديد” من المقرر أن تذاع قريبا.

 

يذاع برنامج "أتوبيس السعادة"يوم الجمعة على شاشة dmc في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا.
 


وفى وقت سابق، عرض برنامج أتوبيس السعادة، حلقة خاصة تتحدث عن صناعة السعادة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وقدم البرنامج فقرة عن تعليم الأطفال من ذوي الهمم الرسم وكيفية صناعة السعادة، كما قدم فقرة عن ممارسة الرياضة وأهميتها في حياة الأطفال.

جدير بالذكر، أطلق برنامج “أتوبيس السعادة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على قناة DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، حملة للتبرع بالدم بالمعهد القومي للأورام في محاولة لتقديم الدعم لمرضي السرطان إلي جانب تشجيع المتبرعين علي التبرع لخدمة المرضي.

الإعلامي أحمد يونس أسوان النوبة اكتشف مصر أتوبيس السعادة برنامج

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