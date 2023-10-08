الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: الدولة بذلت جهودًا حثيثة بتوجيهات القيادة السياسية على كل الأصعدة

جريدة الدستور

تحدث الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن القطاع الزراعي الذي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعمل مصر في تحقيق الأمن الغذائي بشكل كبير بالرغم من الأزمات المتلاحقة، خاصة الأزمة الاقتصادية الروسية الأوكرانية وأزمة التغيرات المناخية، وانعكاساتها على أرض الواقع.

محور التوسع الأفقى

وأوضح، خلال مداخله هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة بتوجيهات القيادة السياسية على كل الأصعدة، ولكن بالنسبة للإنتاج الحيواني تنقسم إلى محورين رئيسيين، أولهما محور التوسع الأفقي الذي يعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمصريين، من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع:-

  1. المليون ونصف فدان.
  2. توشكى الخير.
  3. 500 ألف فدان وتجمع زيادته إلى مليون فدان.
  4. مستقبل مصر: 1.1 مليون فدان.
  5. الدلتا الجديدة: 2.2 مليون فدان.
  6. شمال ووسط سيناء: 450 ألف فدان.
  7. شرق العوينات والنوبارية ووادي الشيح وغيرها.

محور التوسع الرأسى

وأكد أن المحور الثاني هو التوسع الرأسي، والذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل واستنباط أصناف قليلة الملح في التربة عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي، وذلك بجانب مشروعات كثيرة تعمل على تحقيق خير ورفاهية المزارع من خلال إدخال العديد من المحاصيل فى إطار الزراعة التعاقدية، مثل "محاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا"، وتحديد أسعار لتلك المحاصيل بحيث تحقق حدا أدنى مضمونا للمزارع.

كارت الفلاح

وأشار إلى أهمية كارت الفلاح الذي يعد مشروعا هاما جدًا للمزارع يحقق له توفير مستلزمات الإنتاج، ويحقق أيضا للدولة سياسة زراعية رصينة بناء على بيانات زراعية موثقة، أما الإنتاج الحيواني فهناك إنجازات كثيرة، مثل مشروع البتلو، ويستفيد من خلاله 34 ألف مستفيد و500 ألف رأس، فضلًا عن مشاريع تطوير البحيرات.

الاقتصاد الزراعي السيسي أزمة التغيرات المناخية محور التوسع الأفقي محور التوسع الرأسي كارت الفلاح

مواد متعلقة

الرئيس السيسى وملك الأردن يجريان مشاورات هاتفية بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة

أستاذ الاقتصاد الزراعي: الدولة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من القمح من خلال "الصوامع"

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة