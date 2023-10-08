أستاذ اقتصاد: الدولة بذلت جهودًا حثيثة بتوجيهات القيادة السياسية على كل الأصعدة

تحدث الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن القطاع الزراعي الذي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعمل مصر في تحقيق الأمن الغذائي بشكل كبير بالرغم من الأزمات المتلاحقة، خاصة الأزمة الاقتصادية الروسية الأوكرانية وأزمة التغيرات المناخية، وانعكاساتها على أرض الواقع.

محور التوسع الأفقى

وأوضح، خلال مداخله هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة بتوجيهات القيادة السياسية على كل الأصعدة، ولكن بالنسبة للإنتاج الحيواني تنقسم إلى محورين رئيسيين، أولهما محور التوسع الأفقي الذي يعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمصريين، من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع:-

المليون ونصف فدان. توشكى الخير. 500 ألف فدان وتجمع زيادته إلى مليون فدان. مستقبل مصر: 1.1 مليون فدان. الدلتا الجديدة: 2.2 مليون فدان. شمال ووسط سيناء: 450 ألف فدان. شرق العوينات والنوبارية ووادي الشيح وغيرها.

محور التوسع الرأسى

وأكد أن المحور الثاني هو التوسع الرأسي، والذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل واستنباط أصناف قليلة الملح في التربة عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي، وذلك بجانب مشروعات كثيرة تعمل على تحقيق خير ورفاهية المزارع من خلال إدخال العديد من المحاصيل فى إطار الزراعة التعاقدية، مثل "محاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا"، وتحديد أسعار لتلك المحاصيل بحيث تحقق حدا أدنى مضمونا للمزارع.

كارت الفلاح

وأشار إلى أهمية كارت الفلاح الذي يعد مشروعا هاما جدًا للمزارع يحقق له توفير مستلزمات الإنتاج، ويحقق أيضا للدولة سياسة زراعية رصينة بناء على بيانات زراعية موثقة، أما الإنتاج الحيواني فهناك إنجازات كثيرة، مثل مشروع البتلو، ويستفيد من خلاله 34 ألف مستفيد و500 ألف رأس، فضلًا عن مشاريع تطوير البحيرات.