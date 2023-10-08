الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل: تسجيل 6 إصابات مباشرة بالصواريخ فى سديروت خلال القصف الأخير

إصابة حرجة لإسرائيلي
إصابة حرجة لإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، عن تسجيل 6 إصابات مباشرة بالصواريخ في سديروت خلال القصف الأخير.

وأشارت هيئة الإسعاف الإسرائيلي إلى تسجيل إصابة حرجة لإسرائيلي في سديروت؛ جراء سقوط قذيفة على مبنى سكني، قائلة إن المسعفين يقدمون له العلاج الأولي.

ولفت موقع "i24" العبري إلى أن صافرات الإنذار تدوي في سديروت والبلدات المجاورة، في ظل استئناف إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل.

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الأمانة العامة للجامعة العربية

وفي وقت سابق، أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين طلبت اليوم عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن؛ لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال السفير حسام زكي إن هذا الطلب الفلسطيني جاء في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وأضاف زكي أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتعميم المذكرة الفلسطينية على الدول الأعضاء، ويجرى التشاور بين الأمانة العامة وعدد من الدول العربية وخاصة المملكة المغربية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية لتحديد الموعد المناسب لعقد هذه الدورة في أقرب وقت ممكن لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الوزراء العرب للمشاركة في الدورة غير العادية.

ووفقًا للنظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، فإن انعقاد الدورة غير العادية يستلزم تأييد دولتين لطلب دولة فلسطين ليصبح موعد انعقاد الدورة قائمًا.

كان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك تقدم بمذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي

فيما أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

وأوضحت الوزارة أنه تجرى مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

6 اصابات سديروت الصواريخ هيئة الإسعاف الإسرائيلي سقوط قذيفة

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