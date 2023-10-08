وزير الخارجية الأمريكى يناقش مع نظرائه الأوروبيين تطورات الوضع فى غزة

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، ناقش بلينكن في مكالمة هاتفية مع نظرائه من ألمانيا أنالينا بيربوك وإيطاليا أنتونيو تاجاني وبريطانيا جيمس كليفرلي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وإسرائيل.

وشدد المسئول الأمريكي على دعم بلاده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وشجع على استمرار مشاركة مجموعة الكوينت والاتحاد الأوروبي.

تقرير: الهجوم الفلسطينى على إسرائيل "الأكثر دموية"

وسبق وكشفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، عن أن إسرائيل سترد بهجوم مباشر كامل على قطاع غزة، وربما على أجزاء من الضفة الغربية، فقد اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهم في حرب شاملة فيما يقول الخبراء إنه ليس من المستبعد تنفيذ توغل بري في قطاع غزة بعد 18 عامًا من انسحاب إسرائيل منه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع الارتفاع المتزايد في عدد القتلى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على مدار أمس، فإن أسر عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين من قِبل مسلحين فلسطينيين من حماس تسللوا إلى جنوب إسرائيل يشكل عاملًا جديدًا له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

ولفتت إلى أن الخسارة الأخرى المباشرة لجولة العنف غير المسبوقة ستكون الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهي خطوة كانت تكتسب زخمًا خلال الأسابيع الأخيرة.

وتطالب السعودية من أجل إبرام ذلك الاتفاق بعدد من التنازلات من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الخطوات التي من شأنها أن تقرب الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة.

ويقاوم نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة بحزم هذه التنازلات، على الرغم من إصرار إدارة بايدن على "حل الدولتين"، كما هو معروف.