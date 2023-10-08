أستاذ اقتصاد: تنمية منطقة سيناء من أبرز التحديات التي واجهت مصر (فيديو)

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن من أهم التحديات التي واجهت مصر كان تحقيق تنمية في منطقة سيناء، لأن هذه المنطقة كانت تواجهها تحديات كبيرة وضعف تنمية وعلى رأسها التحدي الكبر وهو تحقيق الأمن، ووضعتها الدولة في أولويات برنامجها الاقتصادي.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميع يشهد بنجاح الدولة التي أصبحت نموذجا يحتذى به وتصدر تجربتها في تحقيق الاستقرار الأمني بكثير من الدول، لأن منطقة سيناء كانت تعاني من عزلة، لذلك جاءت المشروعات الأساسية لربط سيناء بالدلتا أو ربط جنوب سيناء بشمال سيناء، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية التي خلقت فرصًا استثمارية في تلك المنطقة، كما أصبحت منطقة يمكن الحديث عنها.

التحديات التي واجهت مصر كان تحقيق تنمية في منطقة سيناء

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن هناك قطاعات تم استهدافها في هذه المنطقة من أجل التطوير، بينها الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمدن الجديدة والفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة، والتي كان على رأسها المشروعات الزراعية يليها التعليم والتشييد فهناك سلسلة شاملة من المشروعات.