السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العريف أحمد حامد يكشف لـ"الشاهد" كيف تغلب على تعبه وحمل صديقه المصاب للإسعاف؟

العريف أحمد حامد
العريف أحمد حامد حميدة

قال العريف أحمد حامد حميدة، أحد أبطال سلاح المهندسين بـحرب أكتوبر، إنه قبل حرب أكتوبر بأسبوع كان معه زميل له يدعى مسعد من حارة اليهود، ووالدته طلبت منه مقابلته، وعندما زارها قالت له: "خلي بالك من مسعد أخوك".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الحرب الطيران الإسرائيلي كان يضرب بشراسة، وكانت توجد حفر برميلية للاحتماء بها، ولكنه لم ينزل حفرته واحتمى إلى جانب الذخيرة الخاصة بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أن مسعد احتمى بأحد البيوت الطينية، ولكنه أصيب وكان يحتاج مساعدة، وعلى الرغم من عدم قدرته إلا أنه تذكر وصية والدة مسعد، فحمله ونقله للإسعاف.

العريف أحمد حامد حميدة حرب أكتوب حرب اكتوبر الطيران الإسرائيلى ضرب بشراسة

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