الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أهمها محصول القمح".. أستاذ اقتصاد زراعى يوضح خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية

القمح
القمح

أوضح الدكتور أشرف كمال،  أستاذ الاقتصاد الزراعي، خطة الدولة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، قائلًا: "إن الدولة المصرية تتبنى خطة واضحة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية  لا تُخطئها العين". 

وأضاف الدكتور أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه إبان افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات منذ عدة أشهر، تم الإعلان عن إضافة 90 ألف فدان قمح في مشروع الدلتا الجديدة و200 ألف فدان قمح في مشروع توشكا الخير، بالإضافة إلى مئات آلاف الأفدنة من القمح من المشروعات القومية، وذلك جنبًا إلى جنب مع التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف قليلة استهلاك الموارد المائية، متحملة للإجهاد البيئي وارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع انتاجيتها بشكل كبير. 

تطوير المعاملات الزراعية 

وأوضح أن كل تلك الجهود تأتي جنبًا إلى جنب مع تطوير المعاملات الزراعية وتطوير أساليب الزراعة، منها على سبيل المثال، زراعة القمح على مصاطب والحرث تحت التربة وإضافة الجبس الزراعي، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من المحصول الاستراتيجي الأول في مصر وهو محصول القمح.

الاقتصاد الزراعي النهوض بالزراعـــة المحاصيل الاستراتيجية حصاد القمح شرق العوينات

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