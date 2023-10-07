محمد سيف: حجم تأييدات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يؤكد شعبيته الكبيرة

شارك محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، مدير الحملة والممثل القانوني لها.

وقال سيف، خلال تصريحات صحفية، إن حملة الرئيس السيسي الانتخابية حرصت على إبراز إرادة الرئيس السيسي لبناء مصر الجديدة، وتنميتها في شتى المجالات من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المواطنين المصريين الذين حرروا توكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذين بلغ عددهم مليونًا و130 ألف مواطن مصري يكشف عن حجم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس السيسي، والوعي الكبير لدى المواطنين الذين لا ينكرون حجم الإنجازات التي تحققت خلال سنوات حكم الرئيس السيسي.

ووجه محمد سيف، التحية والتقدير للمستشار محمود فوزي، مؤكدًا أنه اختيار صادف أهله، وأن الرجل المناسب فى المكان المناسب، لما يتمتع به من خبرات كبيرة وسيرة ذاتية على أعلى مستوى.

يذكر أن الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيًا وقال فيه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لها دور اجتماعي ونفذته على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه لا توجد تنمية مجانية فيجب أن ندفع ثمنها، وأي تنمية حقيقية تستلزم بنية أساسية قوية وهذا ما تم فعله.

وأضاف أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تركيز أكبر وجاهز للانطلاق نحو بناء الإنسان المصري، وهناك رغبة أكيدة في دعم الحياة السياسية، ولعل جذور هذه المسألة ظهرت في الحوار الوطني بشكل واضح الذي ضم جميع أطياف المجتمع المصري من يمينها إلى يسارها.