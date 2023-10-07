السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد سيف: حجم تأييدات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يؤكد شعبيته الكبيرة

محمد سيف عضو التحالف
محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي

شارك محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي،  برئاسة المستشار محمود فوزي، مدير الحملة والممثل القانوني لها.

وقال سيف، خلال تصريحات صحفية، إن حملة الرئيس السيسي الانتخابية حرصت على إبراز إرادة الرئيس السيسي لبناء مصر الجديدة، وتنميتها في شتى المجالات من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المواطنين المصريين الذين حرروا توكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذين بلغ عددهم مليونًا و130 ألف مواطن مصري يكشف عن حجم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس السيسي، والوعي الكبير لدى المواطنين الذين لا ينكرون حجم الإنجازات التي تحققت خلال سنوات حكم الرئيس السيسي.

txt

النائب محمود بدر: كل من يؤمن بالمشروع الوطني جزء من حملة المرشح الرئاسي السيسي الانتخابية

ووجه محمد سيف، التحية والتقدير للمستشار محمود فوزي، مؤكدًا أنه اختيار صادف أهله، وأن الرجل المناسب فى المكان المناسب، لما يتمتع به من خبرات كبيرة وسيرة ذاتية على أعلى مستوى.

يذكر أن الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيًا وقال فيه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لها دور اجتماعي ونفذته على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه لا توجد تنمية مجانية فيجب أن ندفع ثمنها، وأي تنمية حقيقية تستلزم بنية أساسية قوية وهذا ما تم فعله.

وأضاف أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تركيز أكبر وجاهز للانطلاق نحو بناء الإنسان المصري، وهناك رغبة أكيدة في دعم الحياة السياسية، ولعل جذور هذه المسألة ظهرت في  الحوار الوطني بشكل واضح الذي ضم جميع أطياف المجتمع المصري من يمينها إلى يسارها.

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محمد سيف الانتخابات الرئاسية التوكيلات الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟