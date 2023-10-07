محمود فوزى: لا توجد تنمية مجانية.. ونستهدف بشكل أساسى توطين الصناعة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لها دور اجتماعي ونفذته على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه لا توجد تنمية مجانية فيجب أن ندفع ثمنها، وأي تنمية حقيقية تستلزمها بنية أساسية قوية وهذا ما تم فعله.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تركيز أكبر وجاهز للانطلاق نحو بناء الإنسان المصري، وهناك رغبة أكيدة في دعم الحياة السياسية ولعل جذور هذه المسألة ظهرت في الحوار الوطني بشكل واضح الذي ضم جميع أطياف المجتمع المصري من يمينها إلى يسارها.

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فأكد محمود فوزي، أننا نستهدف بشكل أساسي توطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وهذا ما سنستهدفه خلال المرحلة المقلبة.