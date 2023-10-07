حشيش وبانجو.. حبس تاجرى مخدرات فى الأقصر 4 أيام

أمرت نيابة الأقصر بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمركز القرنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من المقدم أحمد صابر، رئيس مباحث القرنة يفيد بتمكنه من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- كمية لمخدر البانجو- 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين أمام العقيد أحمد زكريا، مأمور مركز القرنة، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وبيعها على عملائهما والسلاح الناري لحماية تجارتهم المشبوهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.