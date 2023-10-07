الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حشيش وبانجو.. حبس تاجرى مخدرات فى الأقصر 4 أيام

مخدرات
مخدرات

 

أمرت نيابة الأقصر بحبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمركز القرنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية

كان قد تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من المقدم  أحمد صابر، رئيس مباحث القرنة يفيد بتمكنه من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- كمية لمخدر البانجو- 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين أمام العقيد أحمد زكريا، مأمور مركز القرنة، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وبيعها على عملائهما والسلاح الناري لحماية تجارتهم المشبوهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

نيابة الأقصر الاتجار في المواد المخدرة مركز القرنة تحريات المباحث رئيس مباحث القرنة المقدم أحمد صابر العقيد أحمد زكريا مأمور مركز القرنة

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