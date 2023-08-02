مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية

أعلنت مديرية أمن الأقصر، حركة تنقلات مديرية أمن الأقصر 2023، مساء الثلاثاء، إذ جرى نقل عدد من ضباط المباحث بين مدن ومراكز المحافظة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الشرطي، لتحقيق الاستقرار والأمن العام، ومنع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واعتمد اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى مدير أمن الأقصر، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية الحاليين، والجدد، داخل المراكز الشرطية بالمحافظة، من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطنين، في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة.

وشملت حركة تنقلات المديرية ، تجديد الثقة بين ضباط وحدة إدارة البحث الجنائي، وهم الرائد أحمد جادو، رئيس مباحث بندر الأقصر، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد محمد رجب، رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، وتعيين كل من الرائد محمد طلعت، رئيسا لمباحث مركز شرطة الأقصر، والرائد معتصم بغدادي، رئيسا لمباحث مركز شرطة طيبة، والرائد محمد رجب، رئيسا لمباحث مركز شرطة القرنة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023، في إطار التزام الدولة بتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية وتوافقاً مع متطلبات المرحلة الحالية، وتهدف الحركة إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير الاستقرار الإجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط بمراعاة ظروفهم الإجتماعية والصحية.

وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي روعي فيها الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية ، إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .