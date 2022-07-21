الخميس 21 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص قتل ابنته ودفنها داخل المنزل بالأقصر

حبس شخص
حبس شخص
ads

أمرت نيابة الأقصر بحبس قاتل ابنته بقرية حاجر العديسات بجنوب محافظة الأقصر، حيث شهدت قرية حاجر العديسات جريمة قتل بشعة الطفلة عمرها 15 عامًا، على يد والدها الذى قام بقتلها ودفنها داخل منزله بقرية حاجر العديسات، حيث أبلغ عن غيابها بعد أن قام بقتلها ودفنها أسفل المنزل.

وتعود الأحداث إلى إبلاغ الجيران أجهزة أمن الأقصر، عن وجود وانبعاث رائحة كريهة تخرج من منزل المتهم حيث ارتاب الأهالى فى اختفاء الطفلة إثر خلافات مع أسرتها واعتياد والدها ضربها بعصا غليظة، حيث ألقى رجال البحث الجنائى بمديرية أمن الاقصر القبض على والد الفتاة التي تبلغ من العمر 15 سنة، التي تم العثور عليها مقتولة ومدفونة داخل المنزل، في قرية حاجر العديسات جنوب الأقصر.

وتبين من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة بالأقصر أن الفتاة لقيت مصرعها بضربة شومة على رأسها من والدها، الذي اعتاد ضربها وتعذيبها خلال الفترة الماضية، في قرية حاجر العديسات التابعة لمركز الطود بالأقصر، حيث قام الأب بعد وفاة ابنته بدفنها داخل المنزل، حتى انبعثت رائحة الجثة وأبلغ الأهالي رجال الأمن، وتم استخراج جثمان الفتاة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى الاقصر العام والقاء القبض على الأب المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وإحالته إلى النيابة العامة بالاقصر التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

نيابة الأقصر الأقصر حاجر العديسات قاتل ابنته جريمة قتل بشعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصر ثقافة أم كلثوم

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. غرق قبطان مصرى فى المحيط الهادئ

«دفنها فى طرنش».. المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل حفر القبر

«اتكلم بأدب يا ولد».. هذه المرة صمت عمر هريدى: السبب شيماء جمال

تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمدارس المتفوقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليست مجرد ديكور.. ولكن تميز وكفاءة ونجاح

محمد العسيري

لعنة شيرين عبدالوهاب

ماجد حبته

استثمار التاريخ فى صربيا

خالد عكاشة

«وثائق أوبر».. العواصف التى تدق أبواب النخب الحاكمة (2)

أحمد الصغير

ما اقترفته الدراما الدينية فى ثلاثة عقود ضد الهوية المصرية!

حسين دعسة

دلالة الاستراتيجية النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. كيف ذلك؟

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

صور

فركش ثانوية (صور)

مؤتمر تقديم المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم «الدهيشة» في الضفة الغربية

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟