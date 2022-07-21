حبس شخص قتل ابنته ودفنها داخل المنزل بالأقصر

أمرت نيابة الأقصر بحبس قاتل ابنته بقرية حاجر العديسات بجنوب محافظة الأقصر، حيث شهدت قرية حاجر العديسات جريمة قتل بشعة الطفلة عمرها 15 عامًا، على يد والدها الذى قام بقتلها ودفنها داخل منزله بقرية حاجر العديسات، حيث أبلغ عن غيابها بعد أن قام بقتلها ودفنها أسفل المنزل.

وتعود الأحداث إلى إبلاغ الجيران أجهزة أمن الأقصر، عن وجود وانبعاث رائحة كريهة تخرج من منزل المتهم حيث ارتاب الأهالى فى اختفاء الطفلة إثر خلافات مع أسرتها واعتياد والدها ضربها بعصا غليظة، حيث ألقى رجال البحث الجنائى بمديرية أمن الاقصر القبض على والد الفتاة التي تبلغ من العمر 15 سنة، التي تم العثور عليها مقتولة ومدفونة داخل المنزل، في قرية حاجر العديسات جنوب الأقصر.

وتبين من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة بالأقصر أن الفتاة لقيت مصرعها بضربة شومة على رأسها من والدها، الذي اعتاد ضربها وتعذيبها خلال الفترة الماضية، في قرية حاجر العديسات التابعة لمركز الطود بالأقصر، حيث قام الأب بعد وفاة ابنته بدفنها داخل المنزل، حتى انبعثت رائحة الجثة وأبلغ الأهالي رجال الأمن، وتم استخراج جثمان الفتاة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولى الاقصر العام والقاء القبض على الأب المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وإحالته إلى النيابة العامة بالاقصر التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.