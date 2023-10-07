الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مناقشات بين وزيرى خارجية مصر وأمريكا حول غزة.. تكاتف الجهود لوقف التصعيد فورًا

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية اتصالًا، مساء السبت، من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وتناول الاتصال بين شكري وبلينكن التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دوليًا وإقليميًا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر.

تنسيق المواقف لوقف التصعيد

وركزت محادثات الوزيرين على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وأهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني.

وشدد شكري- في هذا السياق- على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو  تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التى تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.

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