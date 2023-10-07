رئيس حزب الإصلاح والنهضة: السيسي زعيم تاريخي لم تشهد مصر مثله منذ محمد علي (فيديو)

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على هامش المؤتمر الأول لتدشين حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"الدستور"، إن وجود أكثر من مليون تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتزكية 425 برلمانيا أقل تقدير للرئيس، لافتا إلى أنه إذا مد الفترة أكثر من الوقت المحدد كانت الأرقام سوف تكون أكثر من ذلك كثيرا.

واستكمل حديثه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعيم تاريخي لم يأتِ لمصر زعيم مثله منذ محمد علي، فقد حقق إنجازات ضخمة بداية من 30 يونيو وأنقذ مصر من التطرف والإرهاب وكنا على وشك حدوث حرب أهلية لولا الرئيس السيسي الذي أعاد لمصر مكانتها الدولية.

وأضاف عبد العزيز، أن الرئيس حقق إنجاز في ملف البنية التحتية والاقتصادية وغيرها من النجاحات، لافتا إلى أنه تم وضع الأساس في الولاية الجديدة وهي فترة تحقيق الأحلام ومرحلة بناء الإنسان والتمتع بثمار التنمية ومجهود الـ10 سنوات الماضية.

المستشار محمود فوزي: حملة الرئيس السيسي ستكون غير نمطية

وسبق أن قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المرشح الرئاسي وجه بأن تكون حملته الانتخابية غير نمطية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن المرشح وجه بأن تقوم الحملة في المقام الأول على مشاركة كل الأطياف الاجتماعية بما يعيد روح ٣٠ يونيو، بمشاركة كل الكيانات والأحزاب السياسية واعتبار كل محب ومؤيد للمرشح الرئاسي عضوًا في حملته الانتخابية.