«الصناعات الهندسية»: الحوافز الحكومية تجذب الشركات العالمية الكبرى إلى مصر

شدد أيمن نجولى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على أن هناك طفرة ملموسة بالقطاع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى وزيادة الصادرات فى قطاع الصناعات الهندسية، فضلًا عن تشديد مجلس الوزراء على التركيز على فتح أسواق جديدة للتصدير، كما تم ضخ عدد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

وأضاف «نجولى»، لـ«الدستور»، أنه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية من قبل وزارة التجارة والصناعة، لجذب كيانات صناعية عالمية، وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها فى مصر، ما كان له مردود إيجابى على قطاع الصناعات الهندسية.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات المشاركة بقوة فى المشاريع القومية التى نفذتها الدولة، كما تمت الاستفادة من تلك المشاريع، وتم تشغيل عدد كبير من المصانع والموردين، ما يعنى أن هناك استفادة مباشرة وغير مباشرة.

وذكر أن القطاع من أكبر القطاعات المستفيدة من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، حيث سجلت أحدث بيانات رسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة، ارتفاع الصادرات بنسبة ٦٪ خلال الـ٨ أشهر الأولى من ٢٠٢٣، لتسجل ٢.٧ مليار دولار مقابل ٢.٥ مليار دولار فى الفترة المماثلة من ٢٠٢٢.

كما ارتفعت صادرات القطاع، خلال أغسطس ٢٠٢٣، بنسبة ٢٥٪ لتبلغ ٣٨١ مليون دولار مقابل ٣٠٥ ملايين دولار فى أغسطس ٢٠٢٢؛ رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية.

وكشف تقرير المجلس التصديرى للصادرات الهندسية عن أن أهم الدول التى تصدر إليها مصر هى تركيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا والتشيك والسعودية والإمارات والعراق وعمان والجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا وموريشيوس والبرازيل.

وأضاف التقرير أنه من ضمن إنجازات قطاع الصناعة، بشكل عام، إطلاق البرنامج القومى للتصنيع المحلى، إلى جانب صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالى ٥٦.٧ مليار جنيه لحوالى ٢٧٠٠ شركة.

كما تمت إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة، ومدينة الرخام بالجلالة، ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى.