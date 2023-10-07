الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

المرشدى: الرئيس أنقذ شركات الصناعات النسجية من التصفية

محمد المرشدى
محمد المرشدى

قال محمد المرشدى، رئيس غرفة «الصناعات النسجية» باتحاد الصناعات المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدث نهضة حضارية فى عدد كبير من شركات الصناعات النسجية.

وأضاف «المرشدى»، لـ«الدستور»: «الرئيس عمل على إعادة تجديد وتأهيل شركات قطاع الأعمال بالكامل، بدءًا من مرحلة حلج وكبس القطن إلى تجديد المغازل ومصانع النسيج، وتطوير الإنتاج وزيادته، بما يتلاءم مع متطلبات المنافسة العالمية».

وواصل: «القطاع أصبح قادرًا على غزو الأسواق الأجنبية وتصدير منتجاته إلى الخارج، بالتزامن مع فتح عدد من الشركات الكبيرة، من بينها شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، والتى أصبحت جاهزة للافتتاح من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد تزويدها بعدد كبير من الآلات الحديثة». 

وأشار إلى رصد ٢٠٠ مليار جنيه لتطوير شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع الصناعات النسجية، بالتزامن أيضًا مع قرارات الرئيس السيسى بزيادة دعم الشركات العاملة فى القطاع لزيادة صادراتها إلى الخارج.

وكشف عن ارتفاع صادرات الصناعات النسجية خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، إلى جانب فتح عدد من الأسواق الجديدة فى عدة دول أجنبية، مشددًا على أن «الرئيس السيسى أنقذ قطاع الصناعات النسجية من التصفية، وعمل على توطين الصناعة المحلية، وإحياء القطاع ونشاطه».

وتابع: «أصبح هناك استعداد لدى المنتجين للتصدير وزيادة الإنتاج»، مفيدًا بأن حجم صادرات القطاع بلغ نحو ٤ مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، وسط أداء ثابت مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وأشار إلى أنه قبل ٩ سنوات ماضية، كان هناك عدم اهتمام ورعاية بالصناعة، وكان الاتجاه الأغلب إلى التجارة والتوسع بها على حساب الصناعة، وهو ما أدى إلى تصفية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، لكن الرئيس السيسى امتلك رؤية واضحة لحل جميع مشاكل الصناعة، وقام بثورة لإعادة تشغيل هذه الشركات، بعد تطويرها وإمدادها بكل ما تحتاجه. 

واختتم «المرشدى» بقوله: «الرئيس السيسى لديه اهتمام خاص بالصناعة وتوطينها، ما يدعم جهود الحكومة فى إحلال الواردات بمنتجات الصناعة المحلية، فى ظل أن هذا القطاع يعتبر الحل الوحيد لحل مشاكلنا الاقتصادية».

محمد المرشدي اتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي المحلة الكبري

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