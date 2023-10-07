الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بفعاليات متنوعة.. "ثقافة الجيزة" تحتفي باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الجيزة، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث أقامت مكتبة البحر الأعظم الثقافية محاضرة بعنوان "أكتوبر نصر وعزة" تحدثت بها د. حنان مصطفى، عن النصر العظيم الذي حققته مصر لاستعادة سيناء المحتلة، والذي أثبت للعالم قدرة الشعوب العربية على تغيير الواقع، والوقوف بقوة ضد أي عدوان غاشم على أي شبر من أراضيها.

كما قدمت ناهد عبد اللطيف ورشة حكي لقصة "بطل حتى النهاية" المستوحاة من قصص واقعية لأبطال نصر أكتوبر، بجانب ورشة فنون تشكيلية عبر خلالها رواد المكتبة عن انتصارات أكتوبر وأبطالها البواسل، بمشاركة نانسي محمد، وفي ختام الحفل تفاعل الحضور مع عرض فني للتنورة التراثية للفنان يوسف المصري.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، وبإشراف اقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث احتفلت مكتبة أمبابة بأعياد النصر بالتعاون مع مركز شباب بشتيل، بمجموعة من الورش والأنشطة الفنية، بدأت بورشة فنون تشكيلية لعمل طائرة حربية باستخدام فن الأرويجامي، بجانب ورشة رسم وتلوين لوحات تعبر عن العبور العظيم تنفيذ أيمن يس، أعقبها فقرة فنية غنائية لمجموعة من الأغاني الوطنية،  بمشاركة فرقة الرحاب، بجانب عرض فني للتنورة التراثية، ومسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى على الفائزين.

 

في سياق متصل؛ قدم قصر ثقافة الجيزة، فيلما عن أهم وأبرز القرارات والشخصيات والأعمال الفنية التي تناولت نصر أكتوبر، من إعداد د. فدوى معتمد، وفى بيت ثقافة البراجيل، شارك الرواد في تصميم وإخراج مجلة حائط بعنوان "أكتوبر حرب وسلام"، تضمنت أهم الأحداث التي سبقت وتزامنت مع حرب اكتوبر 73، وكذلك دور الرئيس السادات في تحقيق السلام بعد استعادة كرامة المصريين.

فيما عقد صلاح صادق بقصر ثقافة العياط، محاضرة بعنوان"صناع النصر" متناولا مسيرة حياة الفريق سعد الدين الشاذلي، والفريق محمد عبد الغني الجمسي، ودورهما في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تصميم مجلة حائط بعنوان "لوحة شرف" شملت أسماء وصور لأبطال حرب 73، بمشاركة عبد الفتاح أحمد ومحمد نور، إلى جانب مجموعة من ورش الفنون التشكيلية لتجسيد مشاهد عبور قناة السويس، وذلك بحضور هاني طلعت وكيل إدارة العياط.

وتناولت رانيا محمد بمكتبة أطفيح، مسيرة حياة اللواء باقى زكي خاطر، رئيس فرع المركبات بالجيش الثالث الميداني وصاحب فكرة استخدام ضغط المياه لإحداث ثغرات فى الساتر الترابي بخط بارليف فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، كما أقام قصر  ثقافة الحي السادس من أكتوبر، ورشة أشغال فنية لعمل طائرة حربية وعلم مصر، باستخدام أعواد خشبية وورق الفوم وشرائح الكانسون الملون، نفذتها عزة قناوي.

المواقع الثقافية أكتوبر نصر وعزة بطل حتى النهاية صناع النصر الهيئة العامة لقصور الثقافة

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