غدًا.. مجلس الأمن يجتمع لمناقشة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن انعقاده غدًا الأحد، لمناقشة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدين هجوم حركة حماس على إسرائيل.

ونقل دوجاريك عن جوتيريش، تأكيده على ضرورة اتباع كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب حريق أوسع نطاقًا، معربًا عن قلق الأمين العام للأمم المتحدة على السكان المدنيين.

وأضاف دوجاريك: "يجب احترام المدنيين وحمايتهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات".

الدعوة لحماية المدنيين

فيما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان له، إن "هذا الهجوم له تأثير مروع على المدنيين الإسرائيليين"، ودعا إسرائيل إلى تجنب وقوع إصابات بين المدنيين خلال ردها.

وأردف تورك: "يجب ألا يكون المدنيون هدفًا للهجوم أبدًا". وردت إسرائيل بمهاجمة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 198 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 2000 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم "جميع وسائل الدعم المناسبة".

وقال بايدن في بيان: "لقد أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل"، بحسب صحيفة الجارديان.

تابع: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، كما أن الولايات المتحدة تحذر من أي طرف آخر معادٍ لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع".

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صباح السبت، إنه "يراقب عن كثب" الهجوم في إسرائيل بعد أن تسلل مسلحو حماس إلى البلدات والقرى الإسرائيلية وشنوا عملية جوية واسعة النطاق من قطاع غزة المحاصر.

وقال أوستن في بيان: "خلال الأيام المقبلة، ستعمل وزارة الدفاع على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".