الجيش الإسرائيلي: هناك 4 فرق في طريقها للجنوب للسيطرة على الوضع

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يخوض مواجهات مع المسلحين الفلسطينيين في 22 موقعًا مختلفًا.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن عدد كبير من مسلحي حماس تسللوا إلى بلدات الجنوب، مردفًا:" حماس شنت هجوما مزدوجا في الجنوب وأطلقت أكثر من 2500 قذيفة صاروخية".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس فتحت أبواب الجحيم في قطاع غزة"، مؤكدًا أن هناك 4 فرق في طريقها للجنوب للسيطرة على الوضع.

تأكيد احتجاز أسرى إسرائليين

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حماس احتجزت رهائن وأسرى حرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هناك عدد من الجنود قتلوا خلال الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح اليوم مع حركة حماس الفلسطينية.



الصليب الأحمر يعلن الوقوف على مساحة واحدة

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التكثيف المثير للقلق للعنف المسلح في إسرائيل والأراضي المحتلة هذا الصباح".

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بأشخاص تم القبض عليهم أو احتجازهم".

وأضاف: "أريد أن أوضح أن القيام بأي عمل من أعمال أخذ الرهائن أو التهديد بتنفيذه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. ويجب أن يعامل أي شخص محتجز، بما في ذلك المقاتلون، بطريقة إنسانية وكرامة.

وتابع: "بصفتنا وسيطًا محايدًا، نحن على استعداد لزيارة أي شخص محتجز حتى نتمكن من الاطمئنان على سلامته وتقديم الأخبار لأحبائه".

ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي قتلوا، وأكثر من 800 جريح خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقها عناصر الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم.

على صعيد متصل، قال مسئولو الصحة في غزة إن 198 فلسطينيا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.