"الدستاوي" و"البيلي" يفتتحان فرعي طوخ وقليوب بشركة كهرباء جنوب الدلتا

افتتح الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ونائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم، وتزامنا مع انتصارات أكتوبر فرعى طوخ وقليوب التابعين لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة كهرباء جنوب الدلتا

وصاحب الدستاوي خلال الافتتاح المهندس حسن البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا ولفيف من قيادات الشركة القابضة وشركة جنوب الدلتا، حيث تم الاشادة بالجهود المبذولة من قبل الشركة لتحسين الخدمة من حيث تطبيق الهوية البصرية الموحدة لمراكز الخدمة وقنوات تقديم الخدمة للمواطنين.

ووفقا لبيان صادر عن شركة جنوب الدلتا فقد تم إعداد خطة تدريبية يتم تنفيذها بالفروع تشمل جودة تقديم الخدمات ومهارات خدمة العملاء واللوائح والقوانين، كذلك الخدمات المقدمة لذوى الاعاقه حيث تم انشاء شباك خاص بهم مزود بشاشة لشرح الخدمات بلغة الاشارة كذلك تمكن الموظف بسهولة التواصل مع العميل.

كذلك تم التأكيد على اهمية خطة الصيانة والتحسين المستمر للشبكات وقياس الجهد لدى المواطنين باستمرار والخطوات المبذولة من اجل تقليل الفقد والعمل على انتهاء شكاوى المواطنين.

شركة كهرباء جنوب الدلتا

شهد قطاع الكهرباء على مدار 10 سنوات طفرة كبيرة، حيث وصل العجز في القدرات في صيف 2014 نحو 6 آلاف ميجاوات.

واعتبرت القيادة السياسية أن توفير الكهرباء مسالة أمن قومي وتم تنفيذ خطة عاجلة، نتج عنها اضافة 3636 ميجاوات قدرات جديدة في خلال 34 أسبوع وبفضل رفع كفاءة المحطات تم أضافة 1840 ميجاوات بدون وقود اضافي وتم استكمال محطات اضافت 4250 ميجاوات، كما تم التعاقد على تنفيذ 3محطات عملاقة اضافت 14400ميجاوات خلال عامين ونصف

وبلغ إجمالي الاستثمارات فـي مجـال إنتاج الكهرباء منـذ عـام 2014 حوالي 355 مليـارجنيه، بحيث تضمـن مـا تـم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطـق علـى مستوى الجمهورية، مما حقق نقلـة نوعيـة فـي زيادة إنتاج مصـر مـن الكهرباء.