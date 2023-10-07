الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أمين الغرف التجارية: قمة تكني تحول من مؤتمر محلي لآخر إقليمي أورو متوسطي

قمة تكني
قمة تكني

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قمة تكني في الدورة التاسعة تحولت من مجرد مؤتمر محلي يخدم القطاع التكنولوجي والشركات الناشئة إلي آخر إقليمي أورو متوسطي مشيرًا إلي الدولة بدأت دمج كافة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي في هذا المؤتمر.

جاء ذلك في تصريحات له علي هامش انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر تكني للشركات الناشئة وريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية بمشاركة 800 شركة ناشئة وعارضة من 70 دولة ونحو 15 ألف زائر و180 مستثمرًا.

وأوضح، أن الحالية تشهد مشاركة رفيعة المستوي سواء المستوي الحكومي ممثلة في وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فضلًا عن شركات القطاع الخاص وحاضنات الأعمال سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وتلك التابعة للجمعيات الأهلية.

ونوه إلى استحواذ قطاع تكنولوجيا المعلومات علي الحصة الأكبر من شركات ريادة الأعمال في في مصر، لافتًا إلي إتحاد الغرف التجارية يعد شريكًا مميزًا لقمة تكني سواء من حيث التنظيم أو الترويح وكذلك جذب الهيئات الشركات والهيئات التمويلية لتمويل رواد الأعمال.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية قائلًا: لدينا عددًا من المشاريع بقيمة 40 مليون جنيه تقدم دعمًا لهذه القطاعات  عبر معونة فنية تشمل برنامج تدريب وإنشاء حاضنات أعمال والترويج للمشروعات دوليًا.

وأكد عز علي تحقيق الترابط الشركات المصرية الرائدة مع نظرائهم  من دول شمال افريقيا والبحر الابيض والاتحاد الاوروبي لتطبيق نظام العولمة بأسرع صورة ممكنة، كما يتم توفير منح تمويلية من مصادر مختلفة سواء من هيئات أو بنوك إنمائية من خلال حصر تلك الجهات وربطها للعمل مع الشركات المتخصصة في هذا القطاع.

ولفت إلى العام الحالي شهد نجاحا كبيرا للشركات الناشئة المصرية المشاركة بكافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، منوهًا إلي تواجدهم ضمن قائمة الـ 5 شركات الأكثر نجاحا عالميًا.

قمة تكني تكني الدكتور علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية القطاع التكنولوجي

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