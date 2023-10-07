الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يبحث صندوق النقد والبنك الدوليين عن حلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية؟

ارشيفية
ارشيفية

يناقش كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي النمو الغني بفرص العمل، يوم 10 أكتوبر خلال جلسة على هامش الاجتماعات السنوية 2023 بمراكش في المغرب بعنوان "النمو الغني بفرص العمل: الحل الأمثل للفقر". 

وأوضح البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن خلق فرص عمل جيدة يُعد هو أوثق الطرق للخلاص من براثن الفقر، ولخلق فرص عمل، يجب على الشركات أن تنمو وتتغلب على مجموعة معقدة من التحديات، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على التمويل، وغياب المنافسة العادلة، وضعف سيادة القانون، والحواجز التنظيمية، وسوء بيئة عمل مؤسسات الأعمال.

التفاصيل

ويحضر تلك الفعالية كل من أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، و جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، و يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب، و ماريو أوغستو كايتانو جواو وزير الاقتصاد والتخطيط بأنجولا، و أديمي يوتوندي مؤسسِة شركة Active Foods Ltd في نيجيريا، و العربي علاوي بلرهيتي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يولا فريش.

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ومن المقرر أن تبث هذه الفاعلية في مراكش بالمغرب، حيث يبحث كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن حلول مبتكرة على صعيد السياسات من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال النمو الغني بفرص العمل، وسيقوم الضيوف بإلقاء الضوء على الدور الأساسي للنساء والشباب في أسواق العمل، مع استكشاف الإستراتيجيات اللازمة لتمكين مشاركتهما وإحداث تغيير مستدام.

يذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنطلق هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش بالمغرب، وتركز اجتماعات عام 2023 على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وستبحث الفعاليات الدليل الجديد الذي نحتاج إليه لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة.

صندوق النقد البنك الدولي النمو الغني فرص العمل التنمية الاقتصادية

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