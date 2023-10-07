الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الأشراف خلال زيارته إلى مدينة العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء ونقيب الأشراف

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مدينة العريش، للمشاركة في احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والشحات العزازي، داعية إسلامية، حاتم عبد القادر من أشراف العريش.

وأكد المحافظ علي أن انتصار أكتوبر العظيم سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.

وفي سياق متصل تشهد محافظة شمال سيناء العديد من الافتتاحات لمشروعات ومنشئات تخدم المواطن بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

حيث افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد موقف سيارات قرية 30 يونيو بمركز بئر العبد.

وأشار المحافظ إلي افتتاح المزيد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى افتتاح 5 مشروعات بالعريش وافتتاح إسكان التلول ومدرستي التربية الخاصة والرسمية لغات ببئر العبد.

شمال سيناء سيناء محافظ شمال سيناء نقيب الأشراف الإشراف انتصارات أكتوبر

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