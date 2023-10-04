مروان عطية: التركيز سر الفوز على إنبي وسعيد بهدفي موديست وعاشور

أعرب مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة والصعود إلى نهائي كأس مصر.

أضاف مروان أن الأهلي يستحق الوصول لنهائي كأس مصر بعدما قدم مباراة مميزة أمام إنبي، مؤكدًا أن اللاعبين كان لديهم تركيز من بداية المباراة لتحقيق الفوز والصعود للنهائي.

وعن ضغط المباريات قال مروان عطية: «نخوض تدريبات جادة ومراحل استشفاء متنوعة لمواجهة ضغط البطولات والمباريات وتقديم ما يسعد الجماهير دائمًا».

واستكمل عطية: «سنغلق اليوم صفحة كأس مصر للتركيز فيما هو قادم، خاصة أن لدينا مباراة مهمة أمام الإسماعيلي ونسعى لتحقيق التفوق ومواصلة طريق الانتصارات».

واختتم لاعب الأهلي قائلًا:«سعيد بتسجيل إمام عاشور وموديست أول أهدافهما وتتويج مجهودهما مع الفريق».

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الأهلي يهزم إنبي بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس مصر

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023 بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

سيطر الأهلي على المباراة بهجمات متواصلة وتمريرات من العمق والأطراف بحثًا عن هز الشباك، وتصدى القائم لهدف محقق من تسديدة حسين الشحات في الشوط الأول، حتى تمكن أليو ديانج بمهارة من الحصول على ركلة جزاء سددها علي معلول في الشباك، ليتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 33، وبعدها ينجح موديست في تسجيل الهدف الثاني وأول أهدافه مع الأهلي في الدقيقة 51 قبل أن يختتم إمام عاشور الثلاثية في الدقيقة 86 وأول أهدافه مع الأهلي هذا الموسم أيضًا.

بهذه النتيجة ينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام يوم 8 نوفمبر القادم على كأس البطولة.