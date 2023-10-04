عماد الدين حسين: الإعلام المصرى قادر على نقل الحقائق والتاريخ للأجيال الجديدة

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر المجيد، قائلًا: "إن اليوم يعتبر جميلًا جدًا، لأنه يكشف عن الجانب الأكثر نصاعة والأكثر إشراقًا في مصر، حيث إن المصريين عندما يضعون شيئًا في رءوسهم يستطيعون أن ينفذوها".

مصر قادرة على صنع المعجزات

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفارق بين 5 يونيو 1967م و6 أكتوبر 1973، هو الفارق بين العمل واللاعمل، وكيفية التخطيط لامتلاك جنود معظمهم مؤهلات عليا، ومن ثم الاعتماد على التثقيف والعلم والأفكار البراقة والابتكار الحقيقي، لافتًا إلى أن فكرة الخداع الاستراتيجي التي تم تنفيذها تعني أن الدولة كانت قادرة على صنع المعجزات، فعندما تتصل جولدا مائير بالرئيس الأمريكي وتقول له "بقاؤنا في خطر"، فهذا يؤكد أن الشعب المصري هو شعب عظيم، وشعب كبير وهو قادر حينما يريد أن ينتصر.

وأوضح أن اليوم يعتبر يومًا عظيمًا جدًا، لافتًا إلى أن الإعلام المصري بكل درجاته قادر على نقل الحقائق والتاريخ للأجيال الجديدة.