الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آسر ياسين يظهر فى فيلم تسجيلى لرحلة الجيش المصرى من النكسة حتى النصر

آسر ياسين
آسر ياسين

ظهر الفنان آسر ياسين خلال فيلم تسجيلي تضمن رحلة تعافي الجيش المصري من هزيمة يونيو 67 حتى انتصار أكتوبر عام 1973، وذلك خلالالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيد.

ما تضمنه الفيلم التسجيلي 

تضمن الفيلم التسجيلي مقاومة الجيش المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب الاستنزاف، وصولًا لعبور القوات المصرية قناة السويس وتدمير خط بارليف وانتصار المصريين على العدو الإسرائيلي.

وأجرى الفنان آسر ياسين، خلال الفيلم، حوارًا مع أسرته التي عاصرت تلك الأحداث وروت له ذكرياتهم وقت الحرب، كما كان ضابطًا في الجيش عام 1967م، وحكى له الأهوال التي رآها خلال هذه الفترة.

آسر ياسين فيلم تسجيلي النوة التثقيفية القوات المسلحة 50 سنة حرب أكتوبر

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