المركزى يرصد تراجع عملات الأسواق الناشئة باستثناء البيزوالتشيلي ودولارهونج كونج

كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن الأسواق العالمية تراجع عملات الأسواق الناشئة وعلى صعيد الأداء الربع سنوي تجدر الإشارة إلى أن معظم عملات الأسواق الناشئة تكبدت خسائر، بقيادة البيزو الأرجنتيني (-26.65%)، والبيزو التشيلي (-10.01%).

وعلى النقيض من ذلك، كان البيزو الكولومبي (+2.55%)، ودولار هونج كونج (+0.08%) العملتين الوحيدتين اللتين حققتا مكاسب ربع سنوية.

عملات الأسواق الناشئة

وكشف التقرير عن تراجع عملات الأسواق الناشئة خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.31%، مستقرًا دون مستوى 1700 نقطة للأسبوع التاسع على التوالي. وواصلت عملات الأسواق الناشئة في التأثر بقوة الدولار المستمرة، والذي ارتفع بدوره إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022. وبقياس شهري، انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.50% للشهر الثاني على التوالي. وعلى صعيد الأداء الفصلي، تراجع المؤشر بنسبة 0.44%، للربع الثاني على التوالي.

وخسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث انخفضت 19 عملة من أصل 23 عملة خلال تداولات هذا الأسبوع.وكان البيزو الكولومبي (-2.19%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة وسط مخاوف من أن البنك المركزي سيحتاج إلى تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، على الرغم من إبقاءه لأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، متأثرا باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي. وكان الريال البرازيلي (-1.93%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط بقياس أسبوعي إلى عزوف المستثمرين عن شراء الأصول عالية المخاطر، إلى جانب ابتعادهم عن تجارة الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة لفترة طويلة.

وتأثرت العملة أيضًا نتيجة تحذير البنك المركزي من حدوث انخفاض وشيك في النشاط الاقتصادي العام المقبل، حيث يتوقع المسؤولون أن يتم الإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة أطول. من ناحية أخرى، كان البيزو الفلبيني (+0.36%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، مدعومًة بإشارات البنك المركزي إلى أن هناك مجالًا للتدخل في سوق صرف العملات. علاوة على ذلك، جاء البيزو التشيلي (+0.19%) في المرتبة الثانية، مدعومًا ببيانات التصنيع والإنتاج الصناعي التي شهدت نموًا في أغسطس على عكس التوقعات بحدوث انكماش، فضلًا عن الارتفاع الذي شهدته أسعار النحاس (+1.96%) على أساس أسبوعي، حيث يمثل النحاس سلعة الصادرات الرئيسية للبلاد.

وعلى صعيد الأداء الربع سنوي، تجدر الإشارة إلى أن معظم عملات الأسواق الناشئة تكبدت خسائر، وذلك بقيادة البيزو الأرجنتيني (-26.65%)، والبيزو التشيلي (-10.01%). وعلى النقيض من ذلك، كان البيزو الكولومبي (+2.55%)، ودولار هونج كونج (+0.08%) العملتين الوحيدتين اللتين حققتا مكاسب ربع سنوية.

أسواق الأسهم

وقاد الحديث المنتشر حول اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية لفترة أطول مما كان متوقعًا إلى التأثير على معنويات المخاطرة، حيث جاءت غالبية خسائر المؤشرات الأمريكية خلال جلسة تداول يوم الاثنين، عندما أشارت البيانات إلى تراجع معنويات المستهلكين - بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2021 - لتسجل أدنى مستوياتها منذ مايو 2023. وكان قرار نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW) بتوسيع نطاق إضرابها عن العمل، أحد العوامل التي أثرت على المعنويات، حيث دخل الإضراب في أسبوعه الثالث، مما يعكس الضغوط التي يعاني منها السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع، أدت المخاوف من الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة. ودفع تزايد المخاوف الاقتصادية مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى التراجع بنسبة 0.74% للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بقيادة قطاع المرافق (-6.99%)، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (-2.09%)، بينما حقق قطاع الطاقة (+1.27%)، وقطاع المواد الأساسية (+0.17%) فقط مكاسب.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.34%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2023. ارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.32 نقطة خلال هذا الأسبوع ليستقر عند 17.52 نقطة، أي أعلى من متوسطه البالغ 17.37 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وبقياس شهري، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 4.87%، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 5.81% ليسجل أسوأ أداء منذ بداية العام بقياس شهري. وبالمثل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 3.50% ليسجل أدنى أداء شهري له منذ فبراير 2023.

ارتفاع التضخم بأوروبا

وفي أوروبا، تزايدت المخاوف حيال قيام البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول مما كان متوقعًا نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة، والتي من شأنها أن تؤدى إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.67%، ليصل خلال تداولات يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2023. وبالمثل، تراجعت المؤشرات الإقليمية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-1.10%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-0.69%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.16%)، وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-1.76%). وبقياس شهري، تراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.74%، كما انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 3.51%، مسجلًا أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2022. وبالمثل، تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 2.48%، ليسجل أسوأ أداء شهري له منذ مايو 2023، كما انخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 2.04%، وكذلك تراجع مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 1.76% ليسجل أسوأ أداء شهري له منذ أغسطس 2023.