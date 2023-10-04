إشادة حزبية بالندوة التثقيفية لنصر أكتوبر: واجهت محاولات التزييف لانتصارات مصر

أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بـالندوة التثقيفية التي أقيمت لإبراز أحداث انتصارات السادس من أكتوبر والتضامن الشعبي والجماهيري من خلال معظم الفنون للتأكيد أن هذا الانتصار كان ملحمة شعب وجيشا لتحويل الهزيمة إلى نصر وإعادة العزة والكرامة واسترداد الأرض إلي مصر، وكيف تناغمت كل الجهود لتصنع نصرًا غير مسبوق في تاريخ الوطن، وشهدت الندوة التثقيفية الحالة المترابطة والمتوازنة، التي جعلت الشعب يقف خلف القوات المسلحة لدعمه بالعزيمة والقوة والصبر والحلم والأمل في تحويل الهزيمة إلى نصر.

الندوة التثقيفية لنصر أكتوبر واجهت محاولات التزييف لانتصارات مصر

وقال درويش إن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه أمام الحضور في وجود الرئيس السيسي وزير الدفاع وقيادات الجيش المصري أن العدو الإسرائيلي المتغطرس كان يظن أن القوات المسلحة المصرية لن تستطيع عبور خط بارليف الحصين الذي اعتبرته إسرائيل أن الجيش المصري لن يستطيع الاقتراب منه لما به من ألغام ومبان صلبة لا يمكن بأي حال من الأحوال اجتيازها، إلا أن براعة القوات المسلحة المصرية قد حطمت خط بارليف واستطاع الجيش عبوره المانع المائي، وبعدها أظهرت القوات المسلحة براعة الجندي المصري في توجيه الضربات القوية والفعالة في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أنه بعد ست ساعات تمكنت القوات المسلحة المصرية من تلقين الجيش الإسرائيلي درساً في فنون الحرب وكسرت مصر الكبرياء الإسرائيلي، ولم يكن هذا سهل حينما دفعت القوات المصرية فاتورة ذلك من الجهد والعرق والدم ليتحقق الانتصار على أيد أبطال لا يخشون الموت من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضيه، وأنه لولا حرب أكتوبر ما كنا الآن نحقق العبور الثاني إلي التنمية والبناء، فضلاً إلى أن هذه الحرب قد أعادت العزة والكرامة إلى جميع شعوب المنطقة العربية.

الحرية المصري: ندوة الاحتفال بذكرى أكتوبر واجهت محاولات التزييف على نصرنا العظيم

هنأ حزب الحرية المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبي، مؤكدًا ذكرى حرب أكتوبر تحل علينا كل عام؛ لنتذكر معاني البطولة والتضحية والفداء التى سطرها الجيش المصري دفاعًا عن بلده وأمته العربية باذلاً في سبيل هذه الغاية خيرة أبناء مصر.

وأشاد الحزب ببرنامج الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن برنامج الندوة واجه محاولات التزييف عن نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أنها استهدفت إعادة صياغة الوعي لدى الجماهير ومواجهة محاولات تزييف عن نصر أكتوبر، وإثراء الوعي للمواطنين حول أهمية وتأثير انتصار حرب أكتوبر عام 1973، من خلال تسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر.

وأكد الحزب، أن ذكرى أكتوبر تتزامن مع تمر به البلاد من محاولات قوى الشر، نحو تزييف الحقائق ومحاولات استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية والتي أثرت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية الداخلية لمصر، ولكنها تحيي في نفوس الشعب المصري، إعلاء قيم المواطنة والانتماء، ونتذكر تماسك الشعب المصري والوقوف صفا واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها ومساندتها للعبور، وهو ما يتطلب مجددا بالوقوف خلف الدولة المصرية فى الوقت الحالي والتصدي للأزمات الخارجية والتي تؤثر بصورة قوية على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مجددًا الدعم والتأكيد للوقوف مُضيًا خلف القيادة الحكيمة لتجاوز التحديات الراهنة.

فرحات: الندوة التثقيفية تسهم في تعزيز الوعي والانتماء الوطني

وتقدم الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بالتهنئة للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبي، مؤكدًا قدرة المؤسسة العسكرية بقيادة الرئيس السيسي على مواصلة الانتصارات التاريخية وبناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها فعالية مهمة تهدف إلى توعية الجمهور وتثقيفه حول أهمية وتأثير انتصار حرب أكتوبر عام 1973 وتسليط الضوء على الجهود البطولية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية والتحالف العربي خلال تلك الحرب ونتائجها الملموسة وتعزيز الوعي والفهم العام للأحداث التاريخية، وتأكيد قيم البطولة والانتماء الوطني بين جميع شرائح المجتمع.

وأشار فرحات إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت للشعب المصري ولجيشه الكبرياء الذي يستحقه وجسدت تلاحم الشعب وجيشه في مواجهة المحن والظروف القاسية، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم أن تجتاز كل العوائق التي وضعت في طريق هذا الوطن.