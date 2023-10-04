الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى: لا تتباهَ بعدم تحدث ابنك العربية.. ووطننا لا خوف عليه

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر، عن الأجيال المقبلة وأنه يجب مواصلة بناء وعي الأجيال القادمة بما تحقق من نصر.

روح أكتوبر الملهمة 

من جانبه قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن هذا سوف يحدث ويمكن أن تبقى ذكرى انتصارات أكتوبر ملهمة للأجيال القادمة من خلال كون أن انتصارات أكتوبر لم تعد ذكرى وإنما هي روح أكتوبر، لافتًا إلى أنه ليس بالتحدي السهل في زمن وعصر تكنولوجي مُربك، لكن الإرادة المصرية قادرة على كل شيء، وانتباهنا للأمر هو بداية العمل الحقيقي، لأنها تعتبر منظومة وعي يدخل فيها خطاب إعلامي، وأيضًا من خلال الدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال قنواتها والتغطية المفتوحة، بالإضافة إلى الثقافة، حيث إننا بحاجة إلى خطاب ثقافي جديد يتناسب مع مثقف جديد، لأن جيل أولادنا غير جيلنا وطريقة مخاطبتهم تختلف عن طريقة مخاطبتنا.

وشدد على ضرورة الانتباه لما يُدس داخل المناهج التعليمية، معقبًا: "ما تفرحوش يا جماعة إن أولادكم ما بيعرفوش يتكلموا عربي، اوعوا تفرحوا بده.. المفروض تحزنوا، لا تتباهَ أن ابنك لا يعرف أن يتكلم اللغة العربية". 

نصر أكتوبر 50 سنة انتصارات اكتوبر الندوة التثقيفية القوات المسلحة أحمد الطاهري ريهام السهلي

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