باكستان: السلام الدائم فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

أعلنت دولة باكستان، اليوم الأربعاء، عن أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الأراضي على حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة للشئون السياسية وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أكرم أنه منذ عام 1946 حصلت 80 مستعمرة سابقة على الاستقلال، بينما لا تزال هناك شعوب محرومة من حق تقرير المصير وأبرزها شعب فلسطين وجامو وكشمير، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية.

مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ54، حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وأدان المتحدثون من المجموعة الإفريقية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وعربدة المستوطنين واستهداف الأطفال والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، معربين عن رفضهم للحصار على قطاع غزة وبناء المستوطنات وممارسة سياسة التمييز والفصل العنصري.

من جانبه، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تزداد شراسة وهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها رزمة القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست كقانون القومية وإعدام الأسرى وتهويد القدس وتشجيع الاستيطان والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى، لافتًا إلى تنكر رئيس حكومة الاحتلال أمام الجمعية العامة لوجود شعب فلسطين ولإقامة دولة فلسطين.

وتابع "خريشي": "في ديسمبر سنحيي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنتهكه قوة الاحتلال بشكل كامل، منذ أن أصبحت عضوًا في الأمم المتحدة، وقد مرت علينا هذا العام الذكرى الـ56 للاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، فكيف لنا أن نحيي هذه الذكرى معكم ونحن طرف في هذا الإعلان وما زال شعبنا يعاني من الحصار والقتل اليومي واستهداف المدنيين ومنهم الأطفال والنساء ورجال الدين والصحفيون والطواقم الطبية، إضافة إلى سرقة الأموال الفلسطينية وسرقة الموارد الطبيعية والأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية؟!".