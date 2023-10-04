الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

20 دقيقة.. القائم الأيسر يحرم الأهلي من التقدم على إنبي

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

استهل الأهلي المباراة بسيطرة وضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل المهمة أمام إنبي.

وشهدت الدقيقة 11 أخطر فرصة لصالح الأهلي بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

وبعد ثواني كرة عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها أنتوني موديست برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

أفشة سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 13.

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تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

شهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات عن التشكيل الذي خاض مباراة سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في كأس مصر

جاء تشكيل إنبي الذي أعلن عنه تامر مصطفى على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز - سيف العجوز

خط الهجوم: محمد حمدي - رفيق كابو - أحمد جمال 

كان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على منتخب السويس والداخلية والمصري البورسعيدي.

أما فريق إنبي فقد تخطى لافيينا ثم فيوتشر والنجوم.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية في مشوار الحفاظ على لقب كأس مصر.

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