الرئيس السيسى: مهما زاد إنفاق مئات المليارات لا يعوضنا قطرة دم من أبنائنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال توجيهه رسالة للشعب المصري وأبطال القوات المسلحة، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد: "لقد تم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهو إنفاق مهما زاد لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية سواء باستردادها من الاحتلال أو بتطهيرها من الإرهاب، وهي الحرب الأخيرة التي امتدت أكثر من عشر سنوات كاملة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، مساء اليوم الأربعاء: “وسيأتي يوم الذي نقص فيه بالكامل روايتها ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها والانطلاق بمصر من خلال بناء مقومات القوة الشاملة اقتصاديا وتكنولوجيا وتنمويا لتصل مصر في وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد”.

واختتم الرئيس كلمته قائلًا: "وفي الختام أتوجه إليكم بالتحية، وكل عام وأنتم بخير، ومصر والأمة العربية والإنسانية كلها في سلام واستقرار وازدهار، ودائمًا وأبدًا "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".