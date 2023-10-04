الرئيس السيسى: نصر أكتوبر يدفعنا للتوقف حول التخطيط العلمى المحكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن في نصر أكتوبر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر، قيمًا عندما حضرت حضر النجاح والتفوق.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا علي نصر أكتوبر، إن في نصر أكتوبر ما يدفعنا للتوقف أمام التخطيط العلمي المحكم والدقيق الذي لا يترك شيئا إلا وتحوط له بما يلزم.

وأشار إلى أن التنظيم المنظم يصل بالمنظومة لأعلي درجاتها والتنفيذ المنضبط والراقي في أدائه والمبهر في نظامه وترتيبه، والروح الوطنية القتالية، وإيمان الواثقين العارفين بأن نصر أكتوبر لأصحاب الحق والعدل.