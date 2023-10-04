دراسة: الانتقال إلى مناطق الفيضانات يُهدد بمزيد من الكوارث المائية

قالت دراسة جديدة إن عددا أكبر بكثير من الناس يتعرضون للأذى أثناء انتقالهم إلى مناطق الفيضانات المرتفعة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من حجم الكوارث المائية الناجمة عن تغير المناخ.

ومنذ عام 1985، ارتفع عدد المستوطنات في العالم في مناطق الفيضانات الأكثر خطورة بنسبة 122%، مقارنة بنسبة 80% في المناطق الأكثر أمانًا، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في البنك الدولي في مجلة Nature يوم الأربعاء.

ونظر المؤلفون في مدى الاستيطان والتوسع باستخدام الأقمار الصناعية، مع نمو المناطق المبنية في العالم بنسبة 85% بشكل عام منذ 1985 إلى عام 2015، وفق استوشد برس.

وقال ستيفان هاليغات، أحد كبار مستشاري البنك الدولي في شؤون المناخ والخبير في اقتصاديات الكوارث، إن الناس يبحثون عن حياة ووظائف أفضل ثم يعلقون في أراض سيئة لأن هذا هو ما يمكنهم تحمله".

ووجدت الدراسة أن المشكلة ترجع إلى البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

وأضافت أن الدول الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا تشهد نموا أكبر في المناطق الأكثر أمانا من المناطق المعرضة للفيضانات، كما أن الدول الأكثر فقرا لم تتطور بشكل كبير في المناطق المعرضة للفيضانات.

وشهدت كل من الصين وفيتنام زيادة في حجم استيطانهما بأكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات الثلاثين الماضية، وتزايدت أكثر بكثير من مساحة أراضيهما الجافة.

وشهدت معظم البلدان، وخاصة في شرق آسيا، المزيد من المستوطنات في مناطق الفيضانات العادية ومناطق الفيضانات الشديدة للغاية مقارنة بالمناطق الجافة. وشهدت ليبيا، التي عانت من فيضانات مدمرة الشهر الماضي، زيادة بنسبة 83٪ في نطاق الاستيطان في أسوأ مناطق الفيضانات. وشهدت باكستان، التي كانت أيضاً ضحية للفيضانات الكارثية العام الماضي وهذا العام، زيادة بنسبة 89%.

الذهاب للمدن

وقال جون رينتشلر، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، والذي قاد الدراسة، إن ما يحدث هو أنه مع نمو دولة ما بشكل أكثر ثراءً، يحدث تغيير من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ويغادر الناس البلاد للذهاب إلى المدن، والتي غالبًا ما تكون بالقرب من الممرات المائية التي تغمرها الفيضانات في بعض الأماكن.

وقال رينشلر: "ما نحاول القيام به من خلال هذه الدراسة هو تتبع عملية التطور الحضري مع مرور الوقت".

وتابع: "ما تتوقعه هو أنك تستقر في البداية في مكان آمن، ولكن مع توسع المدينة، فمن المرجح أن تنمو إلى مناطق كانت تتجنبها سابقًا، مثل مناطق الفيضانات على سبيل المثال."

وقال مؤلفو الدراسة، إن ثم تأتي مسألة ما إذا كان تحصين هذه المناطق الخطرة أرخص أم أنه من الأفضل نقل الناس إليها.