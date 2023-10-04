من هو محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسى؟

زادت التساؤلات عمن هو محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي عبر المنصات الإلكترونية عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، وتكليف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية.

من هو محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي؟

ويجيب "الدستور"، في هذا التقرير عن التساؤل عمن هو محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي وأبرز المعلومات والسيرة الذاتية، بصفته رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المرشح لخوض غمار الانتخابات لرئاسة الجمهورية في عام 2024.

المستشار محمود فوزي

إجابة عن تساؤل من هو محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، حيث تقدم صباح يوم الإثنين الماضي، باستقالته من عمله القضائي، وذلك كنائب رئيس مجلس الدولة عقب 22 عامًا من الخدمة القضائية.

المناصب التي شغلها المستشار محمود فوزي

منصب الأمين العام في المجلس الأعلى للإعلام سابقًا.



منصب الأمين العام بمجلس النواب سابقًا.



وكان يعمل مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال الفترة بداية من عام 2016 حتى 2020.



وعمل مستشارًا قانونيًا وذلك لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.



وعمل مستشارًا قانونيًا وذلك لوزير التجارة والصناعة.



وعمل مستشارًا قانونيًا وذلك لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص.



وشغل منصب معاونة الأمانة الفنية للجان الخبراء الدستوريين العشرة المساهمة بوضع مشروع دستور 2014.



متحدثًا رسميًا وذلك باسم اللجنة القومية التي قامت بوضع مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والتقسيم للدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب.



عضو الأمانة الفنية للجان العليا للإصلاح التشريعي وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء.



رئيس الأمانة الفنية للجان العليا وذلك للإشراف على كافة مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

موعد نشر القائمة المبدئية لجميع أسماء المرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد تلقي اعتراضات المترشحين بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، ومدة الفصل في الاعتراضات، حيث إنها أشارت إلى إعلان ونشر القائمة المبدئية لكافة أسماء المرشحين وأعداد المزكين وأعداد المؤيدين لكل منهم، بالجريدة الرسمية، في يومي 16 أكتوبر و17 أكتوبر في الشهر الجاري.

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موعد تلقي الاعتراضات

وبالنسبة لتلقى كافة اعتراضات المرشحين، فتكون يومي 17 أكتوبر و18 أكتوبر 2023، بينما مدة فحص طلبات الترشح والفصل بالاعتراضات، فستكون اعتبارًا من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه في يوم 22 أكتوبر.