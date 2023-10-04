الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

حرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي - توكيلًا للمستشار محمود فوزي ليتولى أولى خطوات حملته الانتخابية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة تلبية لنداء الشعب المصري، جاء ذلك في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" والذي عقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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