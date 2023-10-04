أمريكيون يقاضون الولايات المتحدة بسبب الرسوم "الفلكية".. القصة الكاملة

أطلق أمريكيون سابقون تخلوا عن جنسيتهم، دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الأمريكية، بسبب التكاليف الباهظة والغير دستورية للتخلي عن جوازات سفرهم.

وبحسب وكالة “أسوشيتيد برس”، فإن الدعوى التي رفعها 4 مواطنين أمريكيين تتهم الولايات المتحدة بالتربح بشكل غير مشروع من الرسوم "الفلكية" التي تفرضها على أولئك الذين يتوقفون طوعا عن أن يكونوا أمريكيين.

ومنذ عام 2014، اضطر الأميركيون في الخارج، الذين لم يعودوا يرغبون في البقاء مواطنين، أو الذين لم يعودوا قادرين على تلبية المطالب الضريبية الأميركية المرهقة، إلى دفع "رسوم تنازل" بقيمة 2350 دولارا.

رسوم تعسفية ومتقلبة وغير قانونية

وتزعم الدعوى أن الرسوم "تعسفية ومتقلبة وغير قانونية لأنها، من بين أمور أخرى، تم استخدامها لتمويل وظائف حكومية لا علاقة لها على الإطلاق بخدمات التنازل في انتهاك للقانون الفيدرالي".

وبحسب التقرير فإن الأرقام الدقيقة غير معروفة، لكن يُعتقد أن هناك ما بين 5 إلى 9 ملايين مواطن أمريكي يعيشون في الخارج. بعضهم من المغتربين الذين انتقلوا للعمل أو سعياً إلى حياة جديدة، والبعض الآخر أصبحوا "أميركيين بالصدفة" ــ فقد ولدوا في الولايات المتحدة، واكتسبوا الجنسية تلقائياً، ولكنهم لم يعيشوا قط في البلاد لأي فترة من الزمن.

وتُثقل الولايات المتحدة مواطنيها في الخارج ببعض المتطلبات الأكثر عقابًا في أي دولة في العالم، وهي تشترك مع إريتريا في التميز الفريد المتمثل في مطالبة جميع مواطنيها، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، بتقديم إقراراتهم السنوية إلى السلطات الضريبية.

ومن بين أولئك الذين تمردوا على المطالب وتنازلوا عن الجنسية رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي وصف المطالب الضريبية عليه بأنها “فاحشة للغاية”، استقال في عام 2017 عندما كان وزيرا للخارجية.

منذ عام 2010، عندما تم تقديم قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، اضطرت البنوك في جميع أنحاء العالم إلى تقديم تقارير إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) عن أنشطة أي شخص تشتبه في أنه أمريكي. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الأشخاص فتح حسابات مصرفية جديدة أو إجراء معاملات مالية روتينية دون استكمال الأعمال الورقية المرهقة.

ونتيجة لقانون فاتكا، تزايدت طلبات التخلي عن الجنسية، لكن التكاليف ارتفعت أيضًا. حتى عام 2010، كانت عملية قطع العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة مجانية، وارتفعت إلى 450 دولارًا حتى ارتفع المبلغ فجأة إلى 2350 دولارًا حاليًا في عام 2014.

وقالت وزارة الخارجية إنها تعتزم خفض العبء إلى 450 دولارًا مرة أخرى، لكنها لم تفعل ذلك بعد. تقدر الدعوى الجماعية الجديدة أنه قد يكون هناك أكثر من 30 ألف شخص دفعوا الرسوم "المفرطة" البالغة 2350 دولارًا على مدار العقد الماضي، وتدعو إلى تعويضهم جزئيًا على الأقل.