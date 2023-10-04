الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

روس آتوم تنفي وقف تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة

روساتوم
روساتوم

نفت إدارة الاتصالات في شركة "روس آتوم" الحكومية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله في بعض المواقع الصحفية عن وقف تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنها تفي بالتزاماتها بشكل كامل بموجب العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، وأنها مستمرة في تصدير اليورانيوم إلى جميع الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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وكانت بعض المواقع الصحفية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن شركة "روس آتوم" قد أعلنت عن وقف تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب نقص التغطية التأمينية.

ويأتي هذا النفي في سياق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، التي أشاد فيها بأداء الاقتصاد الروسي غير المسبوق، ووتيرة النمو التي يسجلها.

وتمتلك روسيا أكبر احتياطيات من اليورانيوم في العالم، وتعد من أكبر مصدري اليورانيوم في العالم.

روساتوم اليورانيوم الولايات المتحدة تصدير نفي روسيا

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