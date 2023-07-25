الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شركة "ترانس ماش" الروسية تزود محطة الضبعة النووية بمحركات خاصة

محطة نووية
محطة نووية

أكدت شركة "ترانس ماش" الروسية، تزويد محطة الضبعة النووية في مصر بمحركات خاصة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إنها ستلتحق بشركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية في إفريقيا، حيث ستتعاون الشركتان معا في مشروع الضبعة بموجب مذكرة موقعة عام 2022، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وأوضح المدير العام للشركة كيريل ليبا، أنهم و"روس آتوم" لديهما نفس التعاون في مصر وتركيا وهنغاريا وغيرها، وبدأوا في تنفيذ عقد لتوريد المحركات من مصنع "كولومينسكي" لمحطة الضبعة النووية.

وتنفذ شركة "ترانس ماش" الروسية صفقة 1300 عربة قطار لمصر وهي الأضخم في تاريخ السكك الحديد، من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، بجانب إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر.

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بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة بمشروع محطة الضبعة النووية

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