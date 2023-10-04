الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد انتظام الدراسة بكلية الطب ويجري حوارًا مع الطلاب

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة الاقصر

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، كلية الطب، في الأسبوع الأول من الدراسة، بمرافقة الأستاذ الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بالكلية مع بداية العام الجامعي 2023-2024م.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، والعاملين؛  بمناسبة بداية العام الدراسي، والاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 73 متمنيًا لجميع منتسبي الكلية،  التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

والتقى الدكتور حمدي حسين، طلاب الفرقة الثالثة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد طلعت، أستاذ التشريح بطب أسيوط، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب؛ للرد على استفساراتهم والتعرف على احتياجاتهم، موجهًا بتلبية متطلباتهم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب؛ بما يساعدهم على التحصيل الدراسي في مناخ تعليمي ملائم.

وبنهاية الجولة، عقد رئيس الجامعة، اجتماعًا مع السادة وكلاء الكلية، وإدارة الجودة، لمتابعة سير العملية التعليمية، والدراسة بكلية الطب.

 

وكان قد هنأ الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس جامعة الأقصر إن رجال القوات المسلحة سطروا يوم السادس من أكتوبر عام 1973 ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بكل الخير والبركات.

كما تقدم رئيس جامعة الأقصر بخالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة ولجموع الشعب المصري العظيم بتلك المناسبة، مؤكدًا أن هذا النصر سيظل خالدًا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

اجتماع رئيس جامعة الاقصر

اجتماع رئيس جامعة الاقصر
اجتماع رئيس جامعة الاقصر
اجتماع رئيس جامعة الاقصر
اجتماع رئيس جامعة الاقصر
اجتماع رئيس جامعة الاقصر
اجتماع رئيس جامعة الاقصر
اجتماع رئيس جامعة الاقصر
اجتماع رئيس جامعة الاقصر
رئيس جامعة الأقصر كلية الطب الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القوات المسلحة

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