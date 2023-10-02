رئيس جامعة الأقصر: سعيد لتلبية الرئيس السيسى نداء ملايين المصريين

شارك الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بالحضور فى الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب، والإعلاميين، وممثلين من جميع فئات المجتمع؛ لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات، والذى امتدت فعالياته على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة ملبيًا نداء جموع المصريين الذين احتشدوا في الميادين لدعوته لإكمال رسالته في خدمة الوطن والمواطنين ومواصلة العمل لاستكمال رحلة البناء والتنمية.

وشهد المؤتمر جلسات نقاشية مهمة عن سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري، والمشروعات القومية الكبرى وجهود تطوير البنية التحتية، وقضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وجلسات مهمة اليوم عن العدالة الاجتماعية والصحة والإنفاق الحكومي على القطاع الصحي والمبادرات المجتمعية، والجلسة الختامية لعرض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.