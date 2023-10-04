السبت.. دراسة نقدية لـ"القومي للمسرح" حول عرض "سيدتي أنا"

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"سيدتي أنا" في السادسة من مساء السبت الموافق 7 أكتوبر الجاري، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

وتقام الفعالية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

ويتحدث فيها كل من الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، والناقدة وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور/ أيمن الشيوي.

دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، وبطولة كل من داليا البحيري، نضال الشافعي، و فريد النقراشي، محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.