فرقة النفيخة تقدم عروض موسيقية مسرحية على مسرح الجمهورية.. غدا

تستعد فرقة النفيخة، لإحياء حفلا موسيقيا، غدا الأحد الموافق 1 أكتوبر، على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل النفيخة بالأوبرا المصرية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من العروض الموسيقية وتقدمها في إطار مسرحي معتمدًا على آلات النفخ النحاسية، يتضمن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التى تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة منها "طلعت يامحلا نورها"، "أهو ده اللى صار"، "سالمة يا سلامة" "انت عمري"، "ألف ليلة وليلة"، "اكدب عليك"، "حلوة بلادي "، "طاير يا هوا"، "سواح"، "على رمش عيونها" إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.

و"النفيخة" يعتمد على تقديم عروض موسيقية "لايف" في إطار مسرحي، يعتمد على الآلات النحاسية؛ ليقدم للجمهور نوعية مختلفة من استعراض المزيكا كنوع من "المسرح الموسيقي".

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل وانقسمت الى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 110 جنيهات والثانية بمبلغ 85 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 60 جنيها.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهى:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

ـ غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

ـ الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

فريق النفخية

يذكر أن فريق النفخية يضم خمسة عازفين للآلات النحاسية ويعمل على ﺘﻂﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب إﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ الألحان ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ والمعاصرة بأسلوب جديد ﻛﻤﺎ يهتم بوضع مؤلفات ﺧﺎﺻﺔ بالنحاسيات بهدف إضافة لون صوتى مبتكر ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وتعد "النفيخة" من أبرز التجارب الموسيقية الجديدة في ساحة الأندرجرواند، تمكنت من حفر اسمها سريعا لدى الجمهور بتقديمها "نوستالجيا" أفضل أغاني الزمن الجميل مع خلطة سماعية بين موسيقى الشرق والغرب، بالاعتماد فقط على آلات النفخ، مثل الساكسفون والترومبيت والترومبون بلمسة إيقاعات.