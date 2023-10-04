وزير الرياضة يهنئ النائبة أميرة أبوشقة بتأهلها لأولمبياد 2024

حرص د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة للنائبة أميرة ابو شقة، لاعبة المنتخب المصري للرماية بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت (سيدات) وذلك في بطولة إفريقيا للرماية المقامة في مصر حاليا والتى تستمر حتى 10 أكتوبر بميادين مدينة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بذلك ضمنت أبو شقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لتكون خامس المتأهلين، خلف محمد حمدي وريماس خليل وهالة الجوهري ومن قبلهم البطل العالمي عزمي محيلبة.

وحجزت أميرة أبو شقة، لاعبة منتخب مصر للرماية، مقعدا خامسا للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وفازت أميرة بالميدالية الذهبية في منافسات سكيت سيدات، متفوقة على المغربية ابتسام ماريغي التي حصدت الفضية، فيما جاءت المصرية شهد فاروق بالمركز الثالث محققة البرونزية.

أضافت أبو شقة المقعد الخامس للرماية المصرية في الدورة الأولمبية، بعد كل من: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.