الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبر تقنية "الفيديو".. وزير الرياضة يشهد ختام المهرجان الرياضى للجامعات

د. أشرف صبحى
د. أشرف صبحى

شهد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، للعام الدراسي الجامعي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) الذي تنظمه الوزارة من خلال (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ)، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، خلال الفترة من (١-٥) أكتوبر الجاري، بجامعة كفرالشيخ.

حضر حفل الختام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزاره رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عمرو البشبيشي نائب المحافظ، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رشدي العدوي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ بالوزارة، ولفيف من السادة عمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب الاهتمام الكبير الذى توليه القياة السياسية بالشباب خاصة شباب الجامعات، وتأكيد على كلمة الرئيس السيسي خلال يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس علي أهمية التعليم فهو الأساس الحقيقى الذى ستنطلق منه الدولة لحلمها البعيد.

أشار "صبحي" إلي أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لطلاب الجامعات في كافة مراحلها، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي التعاون المثمر بين الوزارتين، وكذلك وجه الشكر لجامعة كفر الشيخ علي كافة الجهود التي بذلت لانجاح هذا المهرجان، مؤكداً الترابط والتلاحم بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية داخل الجامعات.

ويهدف المهرجان إلى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي، لتخريج شباب قادر على تحمل المسئولية.

يشارك في المهرجان 400 طالب وطالبة يمثلون 18 جامعة حكومية وخاصة من الجامعات المصرية (جنوب الوادي، الأزهر، قناة السويس، السويس، المنصورة الجديدة، العريش، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بني سويف، التعليم العالي، المنوفية، طنطا، كفر الشيخ، بنها، الفيوم، بورسعيد، الزقازيق).

ويشتمل المهرجان علي أنشطة ومسابقات في العاب (تنس الطاولة "بنين – بنات"- كرة القدم للخماسي "بنين"- لعبة الدارتس – ثلاثي كرة السلة "بنين – بنات") بالإضافة الي أنشطة وألعاب ترفيهية للممارسة العامة لجميع الطلاب علي أن يتم تقديم جوائز ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وخلق جيل قادر علي التنمية.

وزير الشباب والرياضة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة كفر الشيخ خاصة شباب الجامعات وزارتي الشباب والرياضة

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