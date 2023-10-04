محلل سياسي يوضح لـ"الدستور" سيناريوهات انعقاد الانتخابات الليبية

وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع، الإثنين الماضي، على إجراء الإنتخابات في ليبيا وإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6.

وفي هذا السياق، قال عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي، إن ما حدث في جلسة مجلس النواب الأخيرة، عبث بالشعب الليبي وهو يشبه من يكتب بيد ويمحي بالأخري، لأن جملة الاشتراطات التي وضعت لإجراء الانتخابات لا تسمح بإجرائها وفقًا لتطلعات الليبيين.

وأشار “عقيل” في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن شرط إجراء الانتخابات بعد 240 يوم من وضع القانون ليس قاعدة دستورية، خاصة مع حالة الجدل التي ستشهدها مناقشات القانون في ظل الضغوط الأمريكية والروسية.

عقيل :أصعب شئ في ليبيا هو اختيار حكومة جديدة

وأشار “عقيل” إلي أن شرط وجود حكومة للإشراف علي الانتخابات، قد يتسبب في تأجيل اجراء انتخابات لعام أو إثنين، خاصة أن اختيار الحكومة هو أكثر العمليات السياسية صعوبًة الآن في ليبيا.

وشدد المحلل الليبي، على أن الأطراف الدولية لا تريد استقرار ليبيا.