فتحي المريمي: ليبيا تمر بمرحلة استثنائية وصندوق الانتخابات هو الفيصل

صرح فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بأن قوانين الانتخابات لا تمنع أحد من الترشح، والشعب الليبي هو الفيصل فيها، ومن يريد أن تكون ليبيا دولة مؤسسات وقانون، فعليه أن يتجه إلى صندوق الاقتراع ويصوت في الانتخابات.

وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، ليبيا تمر بمرحلة استثنائية، ولا بد من مراعاة الجميع وفتح الفرصة للجميع، ومن تثبت جدارته من خلال صندوق الاقتراع، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، سيكون رئيسًا لليبيا.

وأكد الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد إحالة القوانين للمفوضية العليا للانتخابات لوضع الترتيبات اللازمة والإعلان عن موعد الانتخابات.

خارطة طريق

وتابع: لدينا خطة موضوعة وخارطة طريق أولى خطواتها هي تشكيل الحكومة ثم إحالة القوانين إلى مفوضية الانتخابات.

وأشار إلى أنه سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، بين مجلسي "النواب والدولة"، قبل نشر قوانين الانتخابات في الجريدة الرسمية.

وشدد على أن مجلس النواب سيتواصل مع مجلس الدولة، للعمل على ما تم الاتفاق عليه بشأن إصدار قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة واحدة، لافتا إلى أن اتفاق "النواب والدولة" يُمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين.

وأضاف: عدد من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة، مثل أميركا وبريطانيا وغيرهما من الدول، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة سيؤيدان الحكومة المقبلة عقب تشكيلها من المجلسين.

وعما حدث في درنة جراء العاصفة دانيال، قال “المريمي”: لا تعارض بين المضي قدمًا نحو إقامة الانتخابات والمواصلة في جهود إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات في وقت واحد، وجهود إعادة الإعمار والإنقاذ مستمرة والعجلة لا تتوقف، نحن لا نتوقف عند كارثة وقعت، ونقوم بما يجب القيام به حيالها.