الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"النواب الليبى" يوافق بالإجماع على إصدار قانون الانتخابات

عقيلة صالح
عقيلة صالح

وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع، خلال جلسته اليوم الإثنين، على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6.

تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، أمس الأحد، من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف "عقيلة"، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، اليوم، أن القانون تم إقراره من اللجنة المشتركة (6+6)، مشيرًا إلى أنه بحسب التعديل الدستوري لا يُقصي أحد ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح.

 وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي: ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة، وذلك وفق بوابة الوسط الليبية.

واعتبر عقيلة صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد، معربًا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات والمكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري على إنجاز هذا العمل، معتبرًا أن هذا القانون سيكون أساسًا لتوحيد السلطة في البلاد، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

عقيلة صالح يجتمع مع "شباب ليبيا" لمناقشة قوانين الانتخابات

 وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد التقى بوفد من شباب ليبيا يمثل كل المناطق الليبية.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي: ناقش صالح مع شباب ليبيا خلال هذا اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا وآخر المستجدات السياسية في ليبيا، كما قدم الوفد مقترحًا حول إنشاء جسم شرعي يمثل الشباب في ليبيا.

كما أكد الوفد على دعمه ومساندته لـ"صالح" ولمجلس النواب بأنهم يمثلون السلطة الشرعية والتشريعية في ليبيا.

كما طالب الوفد بإصدار قوانين انتخابات الرئيس والبرلمان، وتشكيل حكومة واحدة للعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأن الشباب في ليبيا داعمون لمجلس النواب لإصدار هذه القوانين وتشكيل الحكومة.

مجلس النواب الليبي انتخاب رئيس الدولة قانون انتخاب مجلس الأمة لجنة 6 6

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