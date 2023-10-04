الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأرقام.. رحلة مصر للقضاء على فيروس سي خلال 10 سنوات فقط

فيروس سي
فيروس سي

بعد معاناة طويلة مع مرض فيروس سي، قررت سماح حمدي، أربعينية تعاني من فيروس سي، أن تخوض تجربة الكشف والتشخيص مرة أخرى جديدة مع حملة 100 مليون صحة.

تقول سماح إنها بعد تجربة العلاج والدواء مع أكثر من طبيب ومستفيات مختلفة، لم تشعر بتحسن  سوى بعد تجربة بروتوكول علاج حملة فيروس سي، الذي قضى على المرض وبدأت صحتها تتحسن إلى الأفضل.

توضح أن بروتوكول دواء فيروس سي كانت تصرفه بشكل مجاني وحصلت على جميع الجرعات بشكل منتظم، والتي ساهمت في تحسين حالتها الصحية والشفاء بشكل تام من فيروس سي.

القضاء على فيروس سي

وخلال العقد الماضي حققت مصر نجاحًا غير مسبوقًا في القضاء على فيروس سي، وأولت الدولة اهتمامًا بملف "صحة المصريين"، في إطار مبادرات رئاسية ضخمة كان أكبرها على الإطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي، الذى كان بمثابة الوباء الأول لأكباد المصريين خلال السنوات الماضية، ويشكل نسبة كبيرة من عدد الوفيات سنويًا.

تمتلك مصر نحو 5400 وحدة رعاية أساسية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، ومن خلالها فحصت مبادرة 100 مليون صحة 63 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى، حيث تم علاج 4.5 مليون مواطن من الفيروس حتى الآن فى أكثر من 100 مركز للعلاج بالمجان.

مصر خالية من فيروس سي 

وخلال السنوات الأخيرة نجحت مبادرة القضاء على فيروس سي في علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سى، بنسبة شفاء أكثر من 98.6%.

انخفض نسبة الأطفال المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائى المزمن من فئة ( B ) إلى أقل من 1 % فى عام 2019 نزولا من 5 % فى فترة ما قبل اللقاح (الفترة بين 1980 وأوائل عام 2000 ) وذلك وفقا للتقديرات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية.

وعليه، تقدمت مصر بشكل رسمى لمنظمة الصحة العالمية لإعلانها خالية من فيروس سي، بعد أن كانت نسبة المصابين تقدر بحوالى 14%.

انخفاض تكلفة العلاج

أما على صعيد بروتوكول علاج فيروس سي، فإن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سى، الأمر الذى نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013 إلى 100 دولار حاليًا، وساعد ذلك فى توفير أكثر من 2.5 مليار دولار فى عملية استيراد الأدوية، بحسب تقرير لوزارة التخطيط.

وذكر تقرير لوزارة التخطيط، أن الدولة خصصت حوالى 572 مليار جنيه من الموازنة العامة للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الـ 8 سنوات السابقة من العام 2014 حتى العام الجاري، مع العلم أن كافة مصروفات العلاج تصرف مجانًا، دون أن يتحمل المريض أي مبالغ مالية.

حكاية وطن

وفي حكاية وطن استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه تم تخصيص تريليون جنيه من موازنة الدولة منذ 2014 حتى اليوم لقطاع الصحة؛ بعد أن كانت الموازنة 42 مليار في 2014 حتى وصلت لـ 222 مليار بالعام الجاري، منوها أن يتم توجيه تلك الاعتمادات المالية في المبادرات الصحية التي تحمي صحة المواطن منذ ولادته حتى وفاته.

وكان إجمالى تكلفة المبادرة للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية حوالى 4 مليارات جنيه، من بينهم 2.5 مليارات جنيه تكلفة المسح و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج.

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